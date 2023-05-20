ليفربول يتعادل مع أستون فيلا ويقلل فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة ليفربول وأستون فيلا، اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أستون فيلا أهداف المباراة عن طريق جاكوب رامزي في الدقيقة 27 وشهد الشوط الأول إضاعة أولي واتكينز لضربة جزاء في الدقيقة 21.

كادت المباراة تنتهى بفوز الفيلا، إلا أن البرازيلي روبرتو فيرمينو كان له رأي آخر، حيث تمكن اللاعب البديل في إحراز هدف التعادل للريدز في الوقت القاتل بالدقيقة 89 من صناعة المصري محمد صلاح.

بهذا التعادل، قلل فريق ليفربول فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث رفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، فيما رفع أستون فيلا رصيده إلى 58 نقطة في المركز السابع.