الزمالك يهزم مولودية الجزائر ويتأهل لنهائي أفريقيا لسيدات الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على فريق مولودية الجزائر بنتيجة 3-1 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على صالة نابل بتونس ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا رقم 34 للأندية والتي تستضيفها تونس في الفترة من 12 إلي 23 مايو الحالي ليتأهل الفريق للدور النهائي للبطولة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25/18، 23/25، 25/17، 25/18 .

يذكر أن عدد الفرق المشاركة في البطولة هو 16 فريقا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

ويطمح فريق الزمالك في أن يحصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثنائية بعد التتويج ببطولة كأس مصر.

يقود الفريق أحمد فتحي مديرا فنيا ومحمد أنور مدربا مساعدا، وإكرامي هيكل مدربا وشادي فهيم محللا تقنيا، وهبة حسنين مدير إداري.