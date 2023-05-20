"تعليم القاهرة" تعقد ورش عمل للموجهين عن درجات الرياضيات

أكد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن التصحيح يعتبر من أهم مراحل الامتحان وأخطرها وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء وهى أمانة ومسئوليتنا معاً غايتها التقدير العادل لأداء المشترك في الامتحان.

وقال موسى : يعتبر المصحح كفء إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا بحيث يعطى لكل مشترك حقه من الدرجات عند التصحيح، مشيرا الى أن ورش العمل تعقد يوميا للتأكيد علي ضوابط وآليات تصحيح كل مادة.

وأوصت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بوضع مصلحة الطلاب بين أيدينا فهم أمانة وهم مستقبل مصر .



وقام إيهاب فتحي موجه عام الرياضيات بمناقشة إمتحان مادة الجبر و الإحتمال ونموذج الإجابة اليوم السبت بقاعة الاجتماعات بمكتبة المديرية، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية :-



- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح،وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه .

- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الاجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام .

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليس على إجابات الطالب .

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة .

- فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك .

- فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب.



- فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس( صفرا )

فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط .

- يراعى تقدير الاجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها .

- الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع .

- على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول ) إعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة .

- تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة ( تستحق أو لا تستحق).

- مراجعة الورقة الحاصلة على أقل من درجة النجاح بثلاث درجات بدقة.



-سرعة إرسال نتيجة العينة العشوائية قبل بداية عملية التقدير الشاملة.

-مراجعة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة التي لم تحصل علي اي درجة واعطاء كل ذي حق حقه.