برلماني: كلمة السيسي أمام قمة جدة إستراتيجية أعلت قيمة الأمن القومي العربي

وصف النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية في جدة، بأنها كانت استراتيجية من الدرجة الأولى، وأعلت من الأمن القومي العربي ومن ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية في رسالة مباشرة وواضحة، برفض العنف والإرهاب ودعاوى التدمير والتخريب والميليشيات.

وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي، أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، أمر هام للغاية ويفرض ضرورة العمل العربي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، وكذلك تحقيق التقدم والتنمية للشعوب العربية. والتصدي للملفات الساخنة والقضايا والاشكاليات العربية بالتكاتف العربي المشترك.

ونوه عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي أمام في فعاليات القمة العربية 32 بجدة، أكدت الرؤية المصرية الواضحة لكل أزمات المنطقة، وكيفية التعامل معها، مشيدًا بحرص السيسي على توصيف الأزمات وتقديم الحلول لها. عبر كلمته، والتي لاقت اهتمامًا عربيا ودوليا كبيرا.

وأشار محمد نشات ، إلى توقف الرئيس السيسي أمام عودة سوريا للجامعة العربية، وقد بذلت مصر جهودا واضحة في هذا الملف، كما توقف أمام الرؤية القاصرة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتحذير من استمرار إدارته أمنيا وعسكريا، وما لذلك من عواقب وخيمة بالإضافة إلى تحذيره أن الأزمة السودانية وان لم يتم احتواءها عربيًا تنذر بصراع طويل ومتفاقم.

واختتم محمد نشأت العمده أن، أهم ما ميز كلمة الرئيس السيسي أمام الزعماء والقادة العرب في القمة العربية في جدة، أنها جاءت صريحة تماما ومباشرة وقدمت الحلول لمختلف الأزمات العربية.