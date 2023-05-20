طلاب جامعة المنوفية في زيارة للمشروعات التنموية العملاقة بتوشكي

تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب ، شارك طلاب جامعة المنوفية ضمن وفد شباب المحافظة في زيارة إلي المشروعات التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها بتوشكي وذلك ضمن مبادرة "شوف بنفسك ".

تاتي المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز قيم الولاء والإنتماء وتوعية الطلاب والشباب بالمشروعات القومية العملاقة التي أنجزتها الدولة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد القاصد أن طلاب جامعة المنوفية يشاركون في زيارة وفد شباب المحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية العملاقة التي تمت والتي تتم بتوشكي ضمن المشروع القومي لتنمية جنوب الوادي حيث يعد أول وفد شبابي طلابي علي مستوي محافظات الدلتا.

وشدد علي حرص الجامعة علي تنظيم الرحلات العلمية والتدريبية والثقافية للطلاب لزيادة وعيهم وتعزيز قيم الولاء الانتماء لديهم.

وعقد اللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الاراضي الصحراوية لقاء تعريفي بالوفد لعدد من المشروعات التي تم تفقدها أثناء الزيارة ، وتم عرض فيلم تسجيلي عن حجم الإنجازات التي تم تنفيذها علي الواقع بتوشكي .

كما قام وفد شباب المحافظة بتفقد منطقة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الاراضي والتي تضم اكبر مزرعة تمور علي مستوي العالم علي مساحة ما يقرب من ١٢ ألف و ٥٠٠ فدان ، وتتضمن المزرعة ما يقرب من ( ٢،٤) مليون نخلة ، كما تفقد الوفد منطقة حصاد القمح ، وشاهد تجربة حية للمعدات اثناء حصاده ، فيما تم تفقد محطات الطرمبات بقوة ١٢ طرمبة اوتوماتيكية التشغيل تعمل بطاقة ٢٠ ألف م٣/ ساعة وفي ختام البرنامج تم تنفيذ رحله للمناطق الأثرية بأسوان .

شارك طلاب جامعة المنوفية فى الزيارة تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وطارق كمال إبراهيم مدير إدارة إعداد القادة برعاية الشباب.

رافق وفد الشباب خلال الزيارة اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، و محمد موسي رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع المنوفية ، والنائب صابر عبد القوي عضو مجلس النواب ، والنائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ .