مفاجأة.. جمال شعبان يكشف عن تحرك محمد رمضان بعد صورة «رُزم الدولارات»

علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، على صورة الفنان محمد رمضان وهو في طائرة خاصة وبجواره روزم من الدولارات .

وقال شعبان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طالبت محمد رمضان بأن يتم توجيه هذه الدولارات لحالات تعاني من خطر السكتة القلبية من أجل شراء منظمات كهربائية ".

وتابع: "محمد رمضان تواصل معي اليوم وقالي «احترم حديثك لي ووجدت رقي كبير في حديثك لي» ".

وأكمل شعبان: " محمد رمضان قالي أنا ايدي في ايدك عشان نعمل خير وقلت له سأقوم بحصر حالات القلب التي تحتاج إلى منظمات قلبية".

ولفت إلى أن: "محمد رمضان قالي إنه تواصل مع معهد القلب لمساعدة حالات القلب، واتفق معي على لقائه من أجل العمل سويًا لمساعدة حالات القلب، واقترحت عليه تأسيس مؤسسة خيرية خاصة به ورحب بهذه الفكرة".