كبير الأطباء الشرعيين بكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح يكشف "التغيرات الرمية" للجثة

كشف الدكتور جمال عبدالعال، كبير الأطباء الشرعيين في محافظات كفر الشيخ، والإسكندرية، ومطروح، اليوم السبت، خلال محاكمة سائق وعشيقته زوجة شقيقه لإدانتهما بقتل شقيقه مراحل وضع "التغيرات الرمية" للجثة بعد الوفاة.

جاء ذلك خلال مناقشة دفاع المتهمان للطبيب الشرعي خلال جلسة محاكمتهما أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة.

وأكد كبير الأطباء الشرعيين بكفر الشيخ، والإسكندرية، ومطروح، الدكتور جمال عبدالعال، ردًا على سؤال دفاع المتهمين حول التغيرات الرمية التي تطرأ على الجثة بعد الوفاة فأفاد خلال الاستماع لشهادته بأن التغيرات الرمية للجثة بعد الوفاة يحدث لها عدة عوامل.

وكشف عن أول تلك العوامل للتغيرات الرخوية للجثة بعد الوفاة تتمثل في فقدان الحرارة درجة ونصف كل ساعة، ويليها الرخاوة الرمية الأولى، ويعقبها التيبس الرمي، والرخاوة الرمية الثانية، والتعفن الرمي، بالإضافة إلى التصبن الرمي في حالات الغرق والتي تمكث في الماء أكثر من 15 يومًا، والتحنط الرمي عندما تكون مدفونة في رمال الصحراء، بالإضافة إلى الرسوب الرمي.

وقال كبير الأطباء الشرعيين بكفر الشيخ، والإسكندرية، ومطروح، إن تلك التغيرات تؤثر عليها عوامل عديدة منها الظروف المناخية سواء كانت تواجدت الجثة في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة.

وكان تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة الصياد المجني عليه ضحية العشيقان زوجته وشقيقه انتهى إلى حدوث إصابة بالرأس بما أدت إليه من تهشم بعظام الجمجمة، والوجه، والأنف بما صاحب ذلك من تهتك، ونزيف بالمخ والسحايا وتوقف بمراكز المخ العليا.

وقررت محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام الشريف وحسن دويدار، وأحمد عثمان ، اليوم السبت ، بإجماع الآراء إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بمساعدة شقيقه إلى مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامهما، وحددت جلسة يوم 20 يونيو للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية رقم 14868 لسنة 2022 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، حينما أقدم سائق، وربة منزل عشرينية، على قتل شقيق المتهم الأول، وزوج الثانية بسبب علاقة غير شرعية.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحام العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال "م. ا.ه.أ"، 27 عامًا، مقيم بمنطقة ضهر المشروع بمركز مطوبس، شقيق المجني عليه، و"ن.م.أ.ح"، 25 عامًا، بائعة أسماك، مقيمة قرية سكرانة التابعة، زوجة المجني عليه" إلى محكمة جنايات فوه، لإجراء محاكمتهما عما نُسب إليهما من اتهام، لأنهما في يوم 17 نوفمبر 2022 بدائرة مركز شرطة مطوبس قتلا المجني عليه "ن .ا.هـ. أ"، شقيق المتهم الأول، وزوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه فأعد المتهم الأول لذلك الغرض أداة "كوريك"، واستدرجته المتهمة الثانية إلى أرضه الزراعية بعلم من المتهم الأول ، وبناء على مطلبه لاتمام مخططهما الإجرامي، وما استقرا بمحل الواقعة حضر المتهم الأول وما أن شاهده حتى انهال عليه ضربًا.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول كال لشقيقه عدة ضربات برأسه مستخدمًا في ذلك أداة أخري "قالب طوب"، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين بذلك قتله.