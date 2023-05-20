الرئيس الأوكراني ومستشار ألمانيا ينسقان المواقف قبيل قمة مجموعة السبع في هيروشيما

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس، سبل تنسيق مواقف بلديهما، قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكراني كييف أنه "في إطار زيارة العمل لليابان من أجل المشاركة في قمة مجموعة السبع؛ عقد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اجتماعًا مع المستشار الألماني أولاف شولتس"، وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم).

وتابع البيان إن الزعيمين ناقشا النتائج الأولى للزيارة، التي قام بها رئيس أوكرانيا إلى ألمانيا في 13 مايو 2023. وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لألمانيا على المساعدة الدفاعية القوية المقدمة لأوكرانيا.

وأشار زيلينسكي إلى أهمية تنفيذ بنود صيغة السلام الأوكرانية.

وأضاف مكتب رئيس أوكرانيا: "نسق رئيس أوكرانيا ومستشار ألمانيا المواقف قبل جلسة قمة مجموعة السبع".

وكان زيلينسكي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى هيروشيما اليابانية لحضور قمة مجموعة السبع.