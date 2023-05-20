القمص إيليا فرنسيس وكيلًا عامًا لمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك

أصدر الأنبا دانيال لطفى مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك قرارًا اليوم السبت 20 مايو 2023 بتعيين القمص إيليا فرنسيس راعي كنيسة السيدة العذراء سيدة الوردية ببويط، وكيلًا عامًا لمطرانية أسيوط، خلفا للقمص توماس وليم "الأنبا مرقس" المطران المنتخب لايبارشية قسقام (القوصية) للأقباط الكاثوليك، والذى تتم سيامته الأسقفية ومراسم تجليسه على كرسي الايبارشية الوليدة صباح يوم عيد الصعود الخميس 25 مايو 2023 بكاتدرائية قلب يسوع الاقدس بالقوصية.

والقمص إيليا فرنسيس مواليد المنشاة الكبرى فى 16 أغسطس 1964 سيم كاهنًا عن يد الأنبا كيرلس وليم فى 3 يونيو 1994 بكنيسة السيدة العذراء بالمنشاة الكبرى .

وعين مساعد راعي بكنيسة السيدة العذراء بالحمراء ثم راعياً لكنيسة الملاك ميخائيل ببني شقير فى الفترة من 1995 حتى 1999 . سافر إلى روما للدراسة مدة عامين من 1999 حتى 2001 حصل خلالها على ماجستير فى القانون الكنسي . عقب عودته إلى مصر عين راعياً لكنيسة سيدة الوردية للأقباط الكاثوليك ببويط منذ 30 اغسطس 2001 حتى تعيينه وكيلًَا عامًا للمطرانية.

يشغل القمص ايليا فرنسيس موقع رئيس المجلس الروحي الاكليريكى(المحكمة الكنسية) لإيبارشيتي أسيوط والقوصية، إلى جانب تدريسه القانون الكنسي بالكلية الاكليريكية بالمعادي لأكثر من عشرين عام وحتى الآن.