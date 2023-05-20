تكريم العاملين المتميزين بهيئة الدواء.. صور

كرم الدكتور، تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مجموعة من العاملين المتميزين بالإدارات المركزية المختلفة بالهيئة، خلال فعاليات التكريم الربع سنوي للهيئة؛ وذلك بمقر هيئة الدواء بالمنصورية، وفي حضور قيادات الهيئة.

وخلال كلمته، أكد رئيس الهيئة أن التكريم يأتي في سياق تطلع الهيئة نحو استمرار تشجيع التميز والتنافسية الإيجابية بين العاملين؛ الذين لا يدخرون جهداً في سبيل دعم مسيرة الهيئة، وخدمة المواطن المصري، وأن تكريم الهيئة للعاملين المتميزين أصبح من أهم الفعاليات الدورية الإيجابية التي تميز مجتمع هيئة الدواء المصرية، وأنها وسيلة لدعم الروابط الإنسانية بين العاملين بالهيئة، وأن الهيئة تدعم جهود أبنائها وتقدرهم بوصفهم الغاية والوسيلة من عملية التطوير المؤسسي.

وتقدم بالشكر للكوادر المكرمين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ودعم مسيرة الوطن، والحصول على المزيد من النجاح، والتطور المستمر، وتوجه بالتحية لكافة العاملين بهيئة الدواء المصرية، كما أثنى على الجهد الكبير الذي يبذله قيادات الهيئة، ودورهم في دعم جهود العاملين نحو التميز والعطاء.

يأتي ذلك تماشيا مع انتهاج الهيئة لسياسة تشجيع التميز المؤسسي، والعمل على تحفيز الكوادر البشرية، وتحقيق بيئة عمل صحية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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