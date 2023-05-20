موعد الإعلان عن ودية المنتخب الأوليمبي

بدأ المنتخب الأوليمبي استعداداته لبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة المقرر إقامتها الشهر المقبل بالمغرب.

من المقرر أن يعلن مسئولو المنتخب عن اسم المنتخب المنافس الذي سيخوض أمامه الفراعنة مباراة ودية ضمن استعدادات أمم أفريقيا للشباب نهاية الأسبوع الجاري.

وكان قد اتفق الجهاز الفني مع محمد بركات مدير المنتخب، علي المنتخبات الذي يود خوض مباراة على الأقل أمامها خلال المعسكر المقبل من أجل الاحتكاك قبل انطلاق فعاليات أمم إفريقيا.