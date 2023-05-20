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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد الإعلان عن ودية المنتخب الأوليمبي

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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بدأ المنتخب الأوليمبي استعداداته لبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة المقرر إقامتها الشهر المقبل بالمغرب. 
من المقرر أن يعلن مسئولو المنتخب عن اسم المنتخب المنافس الذي سيخوض أمامه الفراعنة مباراة ودية ضمن استعدادات أمم أفريقيا للشباب نهاية الأسبوع الجاري.
وكان قد اتفق الجهاز الفني مع محمد بركات مدير المنتخب، علي المنتخبات الذي يود خوض مباراة على الأقل أمامها خلال المعسكر المقبل من أجل الاحتكاك قبل انطلاق فعاليات أمم إفريقيا.  

المنتخب الاوليمبي مباراة ودية معسكره