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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مراجعات مجانية لطلاب التعليم الصناعي بأبشواي .."صور"

جانب من المراجعات
جانب من المراجعات النهائية لطلاب التعليم الصناعي بالفيوم
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أكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، استمرار المراجعات المجانية بإدارة أبشواي التعليمية  لطلاب وطالبات دبلوم التعليم الصناعي، لليوم الثاني على التوالي ، بحضور الدكتور حسين العشيري مدير عام إدارة أبشواي التعليمية، وأحمد رياض سيف النصر وكيل إدارة أبشواي، وقيادات التعليم الفني والصناعي بالإدارة ومسئولي الأمن والعلاقات العامة والإعلام بالإدارة .

بدأت فعاليات اليوم الثاني للمراجعات النهائية المجانية للبنات بقاعة نقابة المعلمين بأبشواي، مادة رياضيات عامة، وللبنين بقاعة مدرسة ابوكساه الصناعية مادة فيزياء - كهرباء علمي.

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تعليم الفيوم مراجعات نهائية مجانية طلاب التعليم الصناعي إدارة أبشواي التعليمية