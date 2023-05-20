مراجعات مجانية لطلاب التعليم الصناعي بأبشواي .."صور"

أكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، استمرار المراجعات المجانية بإدارة أبشواي التعليمية لطلاب وطالبات دبلوم التعليم الصناعي، لليوم الثاني على التوالي ، بحضور الدكتور حسين العشيري مدير عام إدارة أبشواي التعليمية، وأحمد رياض سيف النصر وكيل إدارة أبشواي، وقيادات التعليم الفني والصناعي بالإدارة ومسئولي الأمن والعلاقات العامة والإعلام بالإدارة .
بدأت فعاليات اليوم الثاني للمراجعات النهائية المجانية للبنات بقاعة نقابة المعلمين بأبشواي، مادة رياضيات عامة، وللبنين بقاعة مدرسة ابوكساه الصناعية مادة فيزياء - كهرباء علمي.