دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والوداد في النهائي

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدًا مع الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا في سيناريو مكرر لنهائي النسخة الأخيرة 2022 التى توج بها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين في ملعب "محمد الخامس".

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد المغربي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، وتقام مباراة الإياب باستاد محمد الخامس فى كازابلانكا 11 يونيو.

وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة في تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1-صفر أحرزه حسين الشحات، وكان الأهلي قد فاز في تونس بنتيجة 3-صفر أحرزها بيرسي تاو هدفين، وهدف محمود كهربا.

يحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد 16 مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

وحقق الوداد المغربي لقب دوري أبطال إفريقيا 3 مرات من قبل أخرها الموسم الماضي، بينما توج الأهلي باللقب الافريقي 10 مرات.