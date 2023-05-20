البيئة: تحويل محمية وادي دجلة إلى محمية خالية من المخلفات

نظمت وزارة البيئة من خلال حملة ايكو ايجيبت والتي أطلقها مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بمصر حملة مكبرة لحماية النظم البيئية بمحمية وادي دجلة للتوعية بأهمية تعزيز إدارة المخلفات في المحميات الطبيعية لحمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي وذلك بمشاركة فريق وادي أيبكس.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحملة تهدف إلى تنظيم جهود الزوار وإدارة المحمية في جمع المخلفات للمساهمة في تحويل وادي دجلة إلى محمية مستدامة وخالية من المخلفات ولتحقيق أعلى عائد من حملة جمع المخلفات كذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية في محمية وادي دجلة وحمايتها و زيادة المشاركة في مبادرات التنظيف بالتعاون مع شركاء العمل البيئى لإعادة تدوير المخلفات المجمعة.

وأشارت وزيرة البيئة أن الحملة تقام خلال عطلات نهاية الأسبوع بداية من يوم 12 مايو 2023 و لمدة شهر كامل ويتم توزيع خلالها على الزوار الأكياس السوداء لجمع المخلفات البلاستيكية وأخرى الزرقاء للمخلفات غير البلاستيكية .

وأضافت وزيرة البيئة أن فريق وادي أيبكس قد قام بالتبرع بعدد خمس وحدات تجميع مخلفات ، كل وحدة مكونة من خمس براميل مخلفات سعة 200 لتر، مشيرة إلى أن الحملة استكمالا للفاعلية التي أطلقها ونظمها الفريق لتنظيف محمية وادى دجلة لمخلفات سبتمبر الماضي بالتعاون مع الوزارة وحملة ايكو ايجيبت.

وتتضمت الفاعلية وضع جناح حملة إيكو إيجيبت عند مدخل المحمية حيث سيتم توزيع أكياس مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره على الزوار لجمع المخلفات على أن يتم استبدال ما يتم جمعه من مخلفات بجائزة من المنتجات المحلية الصديقة للبيئة أو من هدايا إيكو إيجيبت.

جدير بالذكر أن حملة إيكو إيجيبت هي حملة للترويج السياحة البيئية داخل محميات مصر وكذلك لممارسات السياحة المستدامة، وتم إطلاق الحملة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بمصر، والذي يتم تنقية من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي ، وبدعم مع البنك الأهلي المصري كراعي استراتيجي للحملة.

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