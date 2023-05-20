أمين "التعاون الإسلامي" يهنئ السعودية بنجاح قمة جدة

قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وللمملكة على نجاح القمة العربية التي اختتمت أعمالها أمس الجمعة بمدينة جدة.

وأشاد طه - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت - بالدور الريادي الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية لضمان نجاح القمة العربية، الذي من شأنه أن يعزز أواصر التضامن والتعاون في المنطقة، ويعطي دفعة جديدة للجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة لمجمل القضايا والتحديات التي تواجهها.

وعبر عن ثقته بأن رئاسة المملكة العربية السعودية للقمة العربية والقمة الإسلامية الرابعة عشرة ستسهم في تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين المجموعتين.