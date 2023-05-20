دوري أبطال أفريقيا.. الوداد يتخطى صن داونز ويضرب موعدًا مع الأهلي بالنهائي

تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فرض التعادل على مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-2 على ملعبه وبين جماهيره في إياب نصف نهائي البطولة.

واستفاد الفريق المغربي “حامل اللقب” من قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما تعادل سلبيا في المغرب خلال مباراة الذهاب التي اقيمت الاسبوع الماضي على ملعب “محمد الخامس”.

أحرز ثيمبا زواني الهدف الأول لفريق صن داونز بالدقيقة 51 ثم سجل أيوب العملود هدف التعادل لفريق الوداد بالدقيقة 73 من زمن المباراة.

وسجل بيتر شالوليلي الهدف الثانى لفريق صن داونز بالدقيقة 79، ثم أحرز موتوبي مفالا، لاعب الفريق الجنوب أفريقى التعادل لصالح فريق الوداد المغربي بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 83 من زمن المباراة.

وضرب الوداد المغربي موعدا مع الأهلي في نهائي البطولة في سيناريو مكرر للنسخة الماضية التي توج بها الفريق المغربي بهدفين دون رد على الأهلي في اللقاء الذي اقيم من مباراة واحدة.

وجاء تشكيل الوداد في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أيمن أبو الفتح - أرسين زولا.

خط الوسط: يحيى جبران - رضا الجعدي - عبد الله حيمود.

خط الهجوم: محمد أوناجم - سامبو جونيور - زهير المترجي.