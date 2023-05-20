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السبت 20 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

سؤال برلماني للحكومة بشأن تراخيص البناء

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تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بشأن أعداد من قاموا بإنهاء اجراءات تراخيص المباني وعدد من تقدموا للحصول على تراخيص طبقاً لاشتراطات البناء الجديدة الصادرة فى مايو 2021 (خلال عامين تقريبا).

 وكذلك طالب النائب بمعرفة أعداد من تقدموا خلال الفترة من مايو 2018 إلى مايو 2020.
وتساءل عن أسباب تعطل الجامعات في إصدار التراخيص، بالاضافة إلى توقف قانون التصالح وفشل الحكومة في تطبيقه على أرض الواقع، وماذا يفعل المواطن بين توقف البناء والتصالح.

المهندس إيهاب منصور الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي