36417 طالبًا يؤدون الامتحان العملي للدبلومات الفنية بالفيوم

انطلقت اليوم السبت، الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بالفيوم، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة أماني قرني إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم أن اليوم السبت بدأت الامتحانات العملية والمعملية "دور أول" لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2022، حيث بلغ عدد الطلاب 36 ألفا و417 طالبا وطالبة "نظام ٣ و ٥ سنوات"، موزعين داخل 90 لجنة على مستوى المديرية.

انتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، ومنها تجهيز (اللجان والمعامل والورش والاستراحات ومراكز التوزيع) لتكون مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات.

بلغ عدد اللجان 90 لجنة على مستوى المحافظة بواقع ( 38 ) لجنة صناعي نظام ٣ سنوات – (2) لجان صناعي إعداد مهني - لجنة واحدة صناعي نظام ٥ سنوات - (31) لجنة تجارى نظام ٣ سنوات - لجنة واحدة تجارى نظام ٥ سنوات – (2 لجنة فندقي) نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات – (8) لجان زراعي نظام ٣سنوات – (4) لجان زراعي إعداد مهني - لجنة واحدة تعليم مزدوج سكرتارية طبية وفني إداري – (2) لجان تعليم وتدريب مزدوج صناعي).

وأوضحت قرني أنه تم الإنتهاء من تجهيز عدد (27) استراحة مخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (آسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه) والتي تضمن للسادة المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية إقامة كريمة.

كما تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة (8) خطوط سير لامتحانات العملي و (12) خط سير لامتحانات النظري خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وأوضحت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الإسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا في مجاله للمعاونة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

وأشارت إلى أن الامتحانات العملية والمعملية تستمر خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ مايو الجارِي، على أن تستأنف الامتحانات النظرية، وتنطلق ٢٧ مايو وتنتهى ٨ يونيه 2023م وفق الجداول التي أعلنتها الوزارة.