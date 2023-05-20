تطورات الوضع بالسودان.. مالك عقار يوجه رسالة لقوات الدعم السريع

قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، إنه على قوات الدعم السريع أن تدرك أن جيشا مهنيا واحدا هو السبيل لتحقيق الاستقرار في البلاد.

أعلنت دولة جنوب السودان، في وقت سابق، أن طرفا النزاع في السودان اتفقا على هدنة 7 أيام.

ومنذ 15 من الشهر الماضي، تشهد ولايات سودانية، مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء قوات الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وقال الجيش أنه تم السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وأضاف في وقت سابق، إن سلاح الجو نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

كما أكد الجيش أنه سيطر تماما على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأفادت "رويترز"، اليوم السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.