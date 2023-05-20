دفاع زينة: دعوى الدفع أو الحبس ضد أحمد عز ستنتهي بالسداد

قال معتز الدكر محامي الفنانة زينة: إن الفنان أحمد عز دفع مبلغ مليون و 761 ألف جنيه قيمة النفقة التي أقرتها المحكمة لموكلته.

وأضاف المحامي أن دفاع الفنان أحمد عز دفع عن طريق إنذارات عرض حيث دفعها للمحضر والمحضر سدد المبلغ للفنانة زينة.

وأوضح المحامي عن الموقف القانوني للقضية بانه سيتم غدا انتهاء الدعوى بالسداد.

كانت محكمة أسرة مدينة نصر قررت تأجيل دعوى الدفع أو الحبس المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه إلى جلسة 21 مايو الجاري.

وقدم محامي الفنانة زينة طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل رقم 1215 لسنة 2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس، وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت سابقا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني و552 جنيها إسترلينيا مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة زين الدين وعز الدين.