بعد ارتداء الكمامة 3 سنوات.. اليابانيون يستعينون بمعلمين لتدريبهم على كيفية الابتسام

أصبح الكثير من اليابانيين بحاجة إلى إعادة تدريب أنفسهم على تعبيرات وجوههم، ليتمكنوا من الابتسام بحرية بعد نحو ثلاث سنوات من ارتداء الكمامات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "أوديتي سنترال" أن الكثير من اليابانيين "نسوا الابتسام بسبب ارتداء الكمامات"، وبالتالي يستعينون الآن بمعلمين لتدريبهم على كيفية الابتسام بحرية دون الشعور بالحرج. وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "جابان تايمز" عن رائدة الأعمال كيكو كاوانو قولها: "الابتسامة لا تكتمل إلا بالتعبير عنها، حتى لو كان المرء سعيداً، فإذا لم يظهر هذا الشعور على وجهه، فإن الآخرين لن يشعروا بفرحته".

وأضافت كيكو كاوانو: "لقد قمت بتدريس فن الابتسام لأكثر من 4000 شخص حتى الآن، وساعدت أيضًا في تدريب حوالي 700 خبيراً في الابتسامة منذ عام 2017".

وأشار مدرب الابتسامة ميهو كيتانو إلى أن بعض الأشخاص يشعرون بالقلق بعد محاولة الابتسام مرة أخرى، حيث يلاحظون ظهور التجاعيد حول العينين أو الشعور بتراجع الوجه بسبب عدم استخدامه بنفس القدر من قبل، ولهذا يبدأ كورس تعليم الابتسام بجلسة تمدد ويُطلب من المشاركين مراقبة أنفسهم في مرايا صغيرة محمولة باليد واتباع تعليمات المدرب.

وتجدر الإشارة إلى أن دروس الابتسام كانت جزءًا من الثقافة اليابانية لعدة عقود، ولكن شعبيتها عادت مرة أخرى بعد رفع القيود التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في جائحة عالمية.