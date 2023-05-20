الكرملين والدفاع الروسية يلتزمان الصمت حول إعلان "فاجنر" السيطرة الكاملة على "باخموت"

ألتزم الكرملين ووزارة الدفاع الروسية حتى الآن الصمت بشأن ما أعلنه مؤسس ميليشيات "فاجنر" العسكرية الخاصة الروسية يفجيني بريجوجين من أن قواته سيطرت بالكامل اليوم السبت على مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

وكان بريجوجين قد قال، في وقت سابق اليوم خلال تسجيل مصور من باخموت، إنه "بحلول ظهر اليوم 20 مايو تمت السيطرة على الجزء الأخير من المدينة بعد 224 يوما من القتال"، معربا عن شكره الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدعم الذي قدم لمقاتلي "فاجنر" خلال معركة أرتيوموفسك.

وأشار بريجوجين إلى أنه سيسلم المدينة إلى القوات النظامية الروسية /الخميس/ المقبل.. وقال أحد مقاتلي "فاجنر"، لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، "إن الفصائل الهجومية لـ"فاجنر" وصلت إلى الطريق المؤدي إلى قرية أيفانوفسكويه، التي تسيطر عليها قوات كييف في ضواحي أرتيوموفسك، والتي أصبحت خط النهاية في معارك المدينة".

وفي نفس الوقت، نفت القيادات العسكرية الأوكرانية في الشرق ما أعلنه بريجوجين، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال موجودة في أجزاء من باخموت.

ومن المعروف أن هناك خلافات كثيرة بين قائد "فاجنر" ووزير الدفاع ورئيس الأركان في روسيا، حيث اتهمهما بريجوجين غير مرة بقطع الذخيرة والأسلحة عن قواته.