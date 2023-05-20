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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة غزل المحلة في الدوري

جايمي باتشيكو مدرب
جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المحلة في التاسعة والنصف من مساء غد الأحد على استاد المحلة في إطار لقاءات الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - أوجو صامويل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

وأدى الفريق مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى مدينة كفر الشيخ للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمباراة الغد باستاد المحلة.

بيراميدز وغزل المحلة الدوري الممتاز جايمي باتشيكو