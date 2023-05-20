ads
السبت 20 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ليلى علوي تنعى سمير غانم وسمير صبري: «ذكرى وفاة الغاليين»

ليلى علوى
ليلى علوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت الفنانة ليلى علوي على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، صورة للنجمين الراحلين سمير غانم وسمير صبرى، فى ذكرى وفاتهم اليوم.

وعلقت على الصورة “ذكرى وفاة الغاليين على قلوبنا، سمير غانم وسمير صبري.. باقيين في قلوبنا دايما بكل موقف حلو شفناه منكم وكل لحظة قضيناها مع بعض”.

وتابعت: "باقيين في قلوبنا وعقولنا بأعمالكم وصدقكم وحبكم للفن والحياة والناس، وحشتونى ..
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنهم وعنا جميعا".

رحل الفنان سمير غانم عن عالمنا مثل هذا اليوم ٢٠ مايو ٢٠٢١ بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا آنذاك، ورحل الفنان سمير صبرى العام التالى ٢٠ مايو ٢٠٢٢ بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنانة ليلى علوى تشارك فى الموسم السينمائى بفيلم "شوجر دادى" بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، تامر هجرس، حمدى الميرغنى، مصطفى غريب، تأليف لؤى السيد والإخراج محمود كريم.

IMG_20230520_171011
IMG_20230520_171011
ليلى علوي سمير غانم سمير صبري بيومي فؤاد شوجر دادي