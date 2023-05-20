رئيس إطسا يبحث مع المواطنين لحل مشكلات الصرف الصحي وأعمدة الإنارة وتوصيلات الغاز

عقد خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي لخدمة المواطنين، للإستماع لشكواهم وتقديم الحلول المناسبة لها، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مجلس مدينة إطسا، حيث عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لضرورة التواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها فورًا.

وجاء ذلك في حضور محمد الماوي نائب رئيس المركز وحسن عبدالباقى سكرتير عام المركز. ومديرى الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز اطسا ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من أهالي المركز أصحاب المقترحات والشكاوي.

واستمع رئيس مركز إطسا إلى شكاوى المواطنين، ومنها مشاكل أهالي الغرق عزبة الخوجة والذين يعانون من عدة شكاوى كمياه الصرف الصحي بالجبانات، حيث ناقش الشكاوى في حضور رئيس الوحدة المحلية بالغرق، وتم التوجيه للإدارة الهندسية بوضع الحلول السريعة المؤقتة لحين توفير اعتمادات مالية لعمل خط خفض المنسوب لحل المشكلة.

وتطرق خلال اللقاء لمناقشة مشاكل تخص الطرق كطريق عزبة الخوجة وتمهيده ومشاكل تخص أعمدة الكهرباء والإنارة للجبانات بعزبة الخوجة وتوصيل خطوط الانترنت وظاهرة التعدي على الطرق، حيث تم مناقشة جميع المشاكل ووضع الحلول المناسبة في الإطار القانوني والذي يلبى احتياجات المواطنين.

واستمع لمشاكل أهالي دفنو بمدينة إطسا كوضع المطبات بالطرق وخصوصا بعد رصف شارع عمر بن الخطاب وخوفا من وقوع الحوادث والذي أوضح رئيس المركز أنه تم مناقشة الوضع مسبقا وتم الاتفاق مع الشركة المنفذة بوضع مطبات بعدة أماكن مع طبقة الرصف القادمة.

وناقش أيضا مشاكل تخص الصرف الصحي بمساكن السوداني وغرف غير مستخدمة بعد توصيلات الصرف الصحي الجديدة والتى تسبب إعاقة للطريق والتى أمر بمعاينتها وبيان إمكانية إزالتها.

وبحث مشاكل أهالي قرية مطول والتى تخص الصرف الصحي بالقرية والتى تم التوجيه بوجود رئيس الوحدة المحلية والشركة المنفذة لإدراج المناطق المحرومة بالشكل الهندسي والمنظم لذلك، وأهالي قرية قلمشاه ومشاكل تخص أعمدة الإنارة والإضاءة والتي أوضح أن عمليات الصيانة تمت بنسبة ٦٠٪.

وجارٍ العمل بباقي الاعمدة، ومشاكل تخص إجراءات توصيل المرافق للمنازل والتى أوضح ان الإجراءات تخص الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي ولها أطر قانونية متبعة، وكذلك مشاكل تخص توصيلات الغاز الطبيعي للمنازل، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة تعمل بمخططات مصممة ومستهدفة جميع المنازل.

عقب اللقاء الجماهيري اجتمع رئيس المركز بالسادة رؤساء الوحدات لمناقشة آلية العمل، مشددا على ضرورة العمل على ملف تمهيد وتسوية الطرق بجميع القرى، موضحا أهمية التمهيد للمواطنين وخصوصا موسم الامتحانات بجميع المراحل ولرفع معاناة الطرق ونواتج حفر الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بجميع القرى.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء الجماهيري له صفة دورية واستمرارية على أن يعقد السبت من كل أسبوع.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقادة السياسية لإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة.