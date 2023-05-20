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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أمير كرارة يشارك جمهوره البوستر الدعائى لـ"البعبع"

أمير كرارة
أمير كرارة
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نشر الفنان أمير كرارة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة البوستر الدعائى لفيلم "البعبع"، الذى سيتم طرحه بالسينمات موسم عيد الأضحى السينمائى .
تدور أحداث الفيلم حول شخص تاب عن الإجرام ويجسده أمير كرارة يتعرف على طبيبة صيدلانية وتجسدها ياسمين صبرى، وتتصاعد بينهما الأحداث فى تصاعد تشويقى.
الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، محمد عبدالرحمن توتا، عباس أبو الحسن، باسم السمرة، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى .

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل "سوق الكانتو" فى الموسم الرمضانى، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، محمود البزاوى، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى .

IMG_20230520_165908
IMG_20230520_165908
أمير كرارة مي عز الدين ياسمين صبري فتحى عبد الوهاب بعبع