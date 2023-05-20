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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية يؤكدان أهمية التعاون لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الكوري الجنوبي بارك جين أهمية التعاون الثنائي بينهما ومع الشركاء الآخرين لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، بما في ذلك من خلال دعم أوكرانيا.
جاء ذلك - حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان.
كما سلط بلينكن، بحسب البيان، الضوء على أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
وجدد وزير الخارجية الأمريكي التزامات بلاده الصارمة بأمن كوريا الجنوبية.

أنتوني بلينكن أوكرانيا التعاون الثنائي قمة مجموعة السبع