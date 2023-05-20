تقنية جديدة تتيح لأصحاب الأطراف الصناعية الشعور بالحرارة

يستطيع أصحاب الأطراف الصناعية الآن الإحساس بالحرارة مباشرة على الطرف الصناعي، بفضل فريقٍ من الباحثين في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في لوزان بسويسرا.

وبحسب ما ذكرت مجلة فوكاس الإيطالية فقد ابتكر الفريق البحثي نظامًا يستجيب لردود الفعل الحسية لجعل الأحاسيس اللمسية أكثر واقعية للأطراف الصناعية، وذلك وفقًا لمجلة "فوكاس" الإيطالية.

يوضح سليمان شكور، المهندس الأعصابي والعالم الذي شارك في أبحاث التقنية الجديدة، أن "تقنيتنا العصبية تتألف من مستشعر يتعرف على درجات الحرارة على أطراف أصابع الطرف الصناعي، بالإضافة إلى أقطاب كهربائية تحاكي هذا الإحساس على الطرف المبتور".

تمكن الفريق السويسري بالتعاون مع معهد سانت آنا في مدينة بيزا الإيطالية، ومركز الأطراف الصناعية "إينيل"، من تطوير تقنية جديدة قائمة على نظام التغذية المرتدة غير الجراحي.

وبفضل هذه التقنية، تمكن 17 مريضًا مبتوري الأطراف من الإحساس بدرجة الحرارة لمجموعة من الأشياء، حيث تم إرسال الأحاسيس مباشرة من الطرف الصناعي إلى أقرب نقطة من الطرف المبتور.

تم تطوير جهاز يسمى "MiniTouch" أو "اللمسة الصغيرة" خصيصًا لتوفير الإحساس بالحرارة والبرودة، ليتم دمجه في الأطراف الصناعية، وهو مستشعر يوضع تحت أصابع الطرف الصناعي ويتعرف على درجة حرارة الجسم الملموس.