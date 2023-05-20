مياه الفيوم تشارك في مؤتمر مأمونية تداول الحمأة الذي تنظمه الشركة القابضة

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى مؤتمر مأمونية تداول الحمأة الذى تم تنظيمه برعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك بحضور المتخصصين والقائمين على ملف مأمونية الصرف الصحى من الشركات التابعة، وذلك لمناقشة الدراسات والمشاريع المزمع تنفيذها لخلق مواقع تداول آمنة للحمأة بما يتماشى مع التوسعات المتزايدة في خدمات الصرف الصحي التي تقوم بها الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور وفد ممثل للشركة يضم كل من المهندس ابراهيم رمضان رئيس قطاع الصرف الصحى، الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل ، الدكتورة منى حسن مدير عام الجودة وشئون البيئة، الدكتور علاء عبد التواب مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحى، المهندس سيد محمد.

واستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ١٥ -١٧ مايو ٢٠٢٣ حيث شاركت مجموعة من الشركات الخاصة المتخصصة فى مأمونية تداول الحمأة و تم عرض أحدث التكنولوجيات التى يمكن استخدامها فى تحقيق التداول الأمن للحمأة بما يضمن استدامة المشروعات، كما تم عرض الدراسات والمشاريع من شركة الفيوم والشركات التابعة لتحقيق مأمونية تداول الحمأة مع تبادل الخبرات والمعلومات المختلفة بين جميع المشاركين .