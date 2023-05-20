وزير التعليم العالي: رأيت إعجازًا من فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة

عبر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى عن سعادته بما قدمه فريق زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي فى جامعة المنصورة محافظة الدقهلية قائلًا: "شوفت إعجاز باللي عمله الفريق والمنصورة تستحق أن تكون عاصمة الطب".

وقدم عاشور الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس فريق جراحة زراعة الكبد.

وقال وزير التعليم العالي خلال كلمته باحتفالية جامعة المنصورة بإجراء 1000 حالة زراعة كبد أن مصر لها اكثر من عاصمة في السياحة والطب والاقتصاد ولدينا مجموعة من المقومات تدل على أن مصر تعيش عصر الجمهورية الجديدة.

وتابع عاشور كلمته: «زرت كل المنشآت الصحية والتعليمية داخل جامعة المنصورة وشوفت الخدمات المقدمة والنهاردة بنحتفل بالحالة الـ 1000 لزراعة الكبد، وشرفت بزيارة مركز الكلى والمسالك البولية».