ads
السبت 20 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان اختبارات الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة

د سلامة داوود رئيس
د سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، لجان الاختبارات الإلكترونية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة؛ للاطمئنان على حسن سيرها، وتابع التجهيزات المعدة للجان وحضور الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وكذا حضور الفريق الطبي من الإدارة الطبية، والفنيين من وحدة النظم.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر عن شكره للطالبات المصريات والوافدات ولأعضاء هيئة التدريس؛ لحسن تعاونهم في إنجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية.

يذكر أن لجان الاختبارات ضمت نحو مائة لجنة، شملت طالبات شعب: الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون عربي وإنجليزي.

 رافق فضيلته خلال الزيارة د. محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ود. شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، د. أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية، وفايز نصر، مدير عام الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية.

الدكتور سلامة داود جامعة الأزهر الاختبارات الالكترونية لجان الاختبارات