رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان اختبارات الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة

تفقد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، لجان الاختبارات الإلكترونية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة؛ للاطمئنان على حسن سيرها، وتابع التجهيزات المعدة للجان وحضور الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وكذا حضور الفريق الطبي من الإدارة الطبية، والفنيين من وحدة النظم.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر عن شكره للطالبات المصريات والوافدات ولأعضاء هيئة التدريس؛ لحسن تعاونهم في إنجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية.

يذكر أن لجان الاختبارات ضمت نحو مائة لجنة، شملت طالبات شعب: الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون عربي وإنجليزي.

رافق فضيلته خلال الزيارة د. محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ود. شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، د. أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية، وفايز نصر، مدير عام الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية.