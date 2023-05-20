وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يدعم محاربي السرطان بـ"أورام الأقصر".. صور

زار الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له وقيادات الهيئة، اليوم السبت، مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال الأقصر، وذلك لتقديم الدعم اللازم للمستشفى في مسيرته لعلاج عشرات الآلاف من مرضى السرطان بصعيد مصر.

كان في استقبال وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، في جولة لمتابعة أحدث الأجهزة والمعدات لخدمة المرضى في غرف علاج اليوم الواحد، والأشعة والعلاج الكيماوي، والعلاج الإشعاعي، وبنك الدم والعناية المركزة والصيدلية الإكلينيكية ومستشفى سرطان الأطفال.

أثنى وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على مستوى التجهيزات والخدمات الطبية المجانية المقدمة بمستويات تضاهى تجهيزات المستشفيات العالمية، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار الجولات الميدانية للوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الحاصلة على اعتماد GAHAR على أرض الواقع والأجهزة والمعدات القياسية التي تتوافق مع البيئة، التي تساهم في زيادة نسب الشفاء، مؤكدا أن استدامة نظم الجودة هام وأساسي لاستمرار الحفاظ على الأداء المتميز لأطقم الطبية.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن سعادته بما شاهده من مبان خضراء تساهم في الحفاظ على البيئة لأنها أولا تتميّز عن باقي المرافق بكون رسالتها سلامة المجتمع، مضيفا أن مستشفى شفاء الأورمان خطى خطوات جادة للوصول إلى قمة المستشفيات الخضراء بتحقيق الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء صديقة للبيئة في مصر، مؤكدا حرص المستشفى في الحفاظ على هذا الإنجاز من خلال التوسع في استخدام الأجهزة والمعدات صديقة البيئة التي تحافظ على البيئة الصحية للمرضى وذويهم.

فيما رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له وقيادات الهيئة، موجها الشكر لهم لدعم الهيئة المتواصل للمستشفى سواء الكبار أو مستشفى الأطفال، وللوقوف على النجاحات التي حققتها المستشفى في مجال البيئة والجودة، مؤكداً أن الجميع يسعى بكل قوة لتحقيق كل طموحات أهالي الصعيد خلال الفترة المقبلة.

زيارة هيئة الاعتماد (1)

زيارة هيئة الاعتماد (1)

زيارة هيئة الاعتماد (2)

زيارة هيئة الاعتماد (2)

زيارة هيئة الاعتماد (3)

زيارة هيئة الاعتماد (4)