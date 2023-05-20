المعدن الأصفر يواصل انتفاضته.. أسعار الذهب اليوم السبت 20 مايو 2023

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 20 مايو 2023، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2350 جنيها، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1978 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2686 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2015 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1567 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18800 جنيه.

كانت أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 75 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2225 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2300 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 21 دولارًا بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1957 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1978 دولارًا.

لفت إمبابي، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، جاء بعد تصريحات رئيس الفيدرالي أمس الجمعة، التي أعلن من خلالها إنه ربما لن تكون هناك حاجة لرفع الفائدة في ظل معاناة القطاع المصرفي، كما أدى انهيار محادثات رفع سقف الديون الأمريكية إلى انخفاض الدولار، مما غزز من قوة الذهب كملاذ آمن.