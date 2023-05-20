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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مطار غازي عنتاب التركي يوقف الرحلات الجوية بعد اكتشاف جسم مجهول

طائرة ركاب تركية
طائرة ركاب تركية
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أفاد موقع " Haberler" بأنه تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية اليوم السبت، في مطار غازي عنتاب التركي عقب اكتشاف جسم مجهول في الأجواء القريبة من المطار.

وبحسب الموقع، اكتشف طاقما طائرتي ركاب وجود جسم غير معروف على ارتفاع نحو 2743 مترا.

وتابع الموقع أن "الطاقمين أبلغا مركز المراقبة الجوية في غازي عنتاب بالوضع". وبعد أن تحقق مراقبو الحركة الجوية من وجود الجسم الغريب فعلا، تم تعليق الرحلات الجوية في مطار غازي عنتاب.

وأضاف الموقع: "تمت إعادة توجيه بعض الطائرات التي كان من المفترض أن تهبط في غازي عنتاب، إلى مطاري سانليورفا وأضنة. منذ الليلة الماضية، تم إلغاء 26 رحلة جوية في مطار غازي عنتاب، بما في ذلك 13 إقلاع و 13 هبوط".

وأدي إلغاء الرحلات الجوية إلي بقاء مئات الركاب ينتظرون لساعات في مطار غازي عنتاب.

إلغاء عشرات الرحلات الجوية مطار غازي عنتاب التركي جسم مجهول