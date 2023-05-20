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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الروسية: واشنطن تبدي إنسانية زائفة وتضلل الآخرين

ماريا زاخروفا
ماريا زاخروفا
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تبدي إنسانية زائفة وتضلل الآخرين بالقول إنها لن تمنح طائرات "إف-16" لأوكرانيا إلا بشرط عدم استخدامها لضرب روسيا.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وقالت زاخاروفا، إن كلمات جيك سوليفان حول مثل هذه الشروط لتوريد طائرات "إف-16" إلى كييف، لا تتوافق مع أي قانون دولي أو تشريع محلي.

وأضافت: "ومن جديد تمارس الولايات المتحدة هوايتها المحببة، محاكاة الأمور والتزوير أو التلاعب بالبيانات من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها".

ونوهت زاخاروفا أن الولايات المتحدة، تشن حربا هجينة ليس فقط ضد روسيا، ولكن ضد المنطقة بأكملها، وقالت: "نحن نرى جيدا كيف أنهم لم يستثنوا ولم يرحموا أي أحد. هذه ليست مجرد مواجهة مع روسيا، هم يستخدمون أراضي وشعب أوكرانيا لتحقيق أغراضهم الخاصة".

وشددت زاخاروفا، في حديث مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية، على أن الولايات المتحدة لا تملك أي أساس أخلاقي للإدلاء بمثل هذه التصريحات.

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