السكك الحديدية تسمح لحاملي اشتراكات قطارات تحيا مصر بالسفر على خطوطها

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر السماح لركاب حاملي إشتراكات قطارات (تحيا مصر) بالسفر واقف علي القطارات التي تم تعديل تركيبها من قطارات (تحيا مصر) الي (ثالثة تهوية ديناميكية ) علي أن يكون الإشتراك صادر قبل تاريخ تعديل تركيب القطار حتي إنتهاء مُدة الاشتراك؛ وذلك تيسيراً على جمهور المسافرين.

وفي حالة رغبة الراكب حامل الإشتراك في حجز مقعد يتم الحجز له مع دفع فرق الدرجة بين قيمة التذكرة كوامل من قطارات (تحيا مصر) وقيمة التذكرة كوامل (ثالثة تهوية ديناميكية ) من محطة القيام إلي محطة الوصول وذلك بعد مراجعة كارت الاشتراك والإيصال من قبل صراف التذاكر.

ويعتبر كارت الاشتراك والإيصال مكملين لبعضهما وفي حالة عدم وجود الإيصال أو كارت الاشتراك مع الراكب يتم اعتبار الراكب بدون تذكرة.