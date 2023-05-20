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السبت 20 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكك الحديدية تسمح لحاملي اشتراكات قطارات تحيا مصر بالسفر على خطوطها

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر السماح لركاب  حاملي إشتراكات قطارات  (تحيا مصر) بالسفر واقف علي القطارات التي تم تعديل تركيبها من قطارات (تحيا مصر) الي (ثالثة تهوية ديناميكية ) علي أن يكون الإشتراك صادر قبل تاريخ تعديل تركيب القطار حتي إنتهاء مُدة الاشتراك؛ وذلك تيسيراً على جمهور المسافرين.

وفي حالة رغبة الراكب حامل الإشتراك في حجز مقعد يتم الحجز له مع دفع فرق الدرجة بين قيمة التذكرة كوامل من قطارات (تحيا مصر) وقيمة التذكرة كوامل (ثالثة تهوية ديناميكية ) من محطة القيام إلي محطة الوصول وذلك بعد مراجعة كارت الاشتراك والإيصال من قبل صراف التذاكر.

ويعتبر كارت الاشتراك والإيصال مكملين لبعضهما وفي حالة عدم وجود الإيصال أو كارت الاشتراك مع الراكب يتم اعتبار الراكب بدون تذكرة.

السكة الحديد إشتراكات قطارات تحيا مصر تعديل تركيب القطار