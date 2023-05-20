بايدن يشيد بالشراكة القوية بين دول تحالف (كواد)

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشراكة والصداقة القوية بين دول الحوار الأمني الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، والمعروف اختصارا باسم (كواد).

جاء ذلك في كلمة الرئيس الأمريكي خلال اجتماعه اليوم /السبت/ مع رؤساء وزراء اليابان "فوميو كيشيدا" وأستراليا "أنتوني ألبانيز" والهند "ناريندرا مودي" على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقدة في مدينة هيروشيما اليابانية.

وقال بايدن إن مهمة تحالف (كواد) تتمثل في العمل على تعزيز رؤية دوله من أجل تحقيق الأمن والحرية والرفاهية في منطقة المحيط الهادئ، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم هائل في هذه الرؤية خلال العامين الماضيين.

وأضاف أنه تم إعداد مبادرات جديدة من أجل الحفاظ على هذا التقدم من خلال عمل مشاريع لإقامة اتصالات آمنة في منطقة المحيط الهادئ، وأيضا لتعزيز التعاون بين القطاعات الخاصة لدول التحالف من أجل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة في المنطقة.

وأعرب بايدن عن فخره بالجهود التي بذلها مع الشركاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والدول المطلة على المحيط الهادىء، مشيرا إلى أن إقامة تحالف (كواد) يعد فكرة جيدة للغاية.

كما أعرب بايدن عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل العالم ومنطقة المحيط الهادىء-الهندي، وهو مستقبل من شأنه إتاحة المزيد من الفرص وتوفير الرفاهية والاستقرار وغيرها من الأمور.