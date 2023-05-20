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السبت 20 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تشغيل قطارات التالجو يوميا على خط (القاهرة / الإسكندرية)

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أعلنت هيئة السكة الحديد أنه إنطلاقاً من حرص الهيئة  علي تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب ومع وصول القطارين الخامس والسادس من قطارات التالجو أعلنت الهيئة  اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1/6/2023  سيتم تشغيل قطارات التالجو ارقام (2023/2025 و 2022/ 2024 ) يومياً بين (القاهرة /الاسكندرية ) والعكس بنفس مواعيدهم الحالية.

كما قررت الهيئة قيام قطار 2022 (الأسكندرية / القاهرة ) من محطة الاسكندرية الساعة 9.00 صباحاً فقط أيام الجمع والعطلات وباقي أيام الأسبوع يتم قيامة بجدوله الحالي .

والهيئة لا تدخر جهداً فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

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