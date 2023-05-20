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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس التشيك: العلاقات مع ألمانيا "أفضل من أي وقت مضى"

بيتر بيفل
بيتر بيفل
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وصف رئيس التشيك بيتر بيفل علاقات بلاده مع ألمانيا بأنها "أفضل من أي وقت مضى"، وأنها فتحت إمكانيات جديدة لتعاون أوثق.


وقال بيفل - في كلمة خلال افتتاح "أسابيع الصداقة البافارية التشيكية" في ألمانيا، وأوردها راديو "براغ الدولي"، اليوم /السبت/ - "إن هناك حاجة إلى زيادة تحسين خطوط النقل بين الدول المجاورة، فضلا عن الحاجة إلى التعاون في حل المشكلات المتعلقة بالهجرة".
ووجه رئيس التشيك الشكر إلى بيرند بوسيلت رئيس الاتحاد الإقليمي لألمان السوديت، لجهوده في تعزيز العلاقات الألمانية التشيكية.
وكان الرئيس التشيكي قد وصل لحضور الفعاليات، في وقت سابق، على متن دراجته النارية، وبجواره حارسان شخصيان، ما جذب انتباها كبيرا له.

التشيك ألمانيا تعاون أوثق أسابيع الصداقة البافارية التشيكية بيتر بيفل