"تعليم القاهرة": لا شكاوى في امتحانات الدبلومات الفنية

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بدء أعمال امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم .

وأوصى موسى بتوفير سبل الراحة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

يؤدى (23233 ) طالبا وطالبة إمتحانات الدبلومات التجارية ، (2650 ) طالبا وطالبة امتحانات الفندقى، والصناعى (21994 ) طالبا وطالبة .

ويؤدى الطلاب امتحاناتهم أمام (98) لجنة صناعية ، (69 ) لجنة تجارية ( 19) لجنة فندقية.

شدد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، على متابعة غرفة العمليات بالمديرية ورصد حالات الغش وأية شكاوى والعمل علي حلها فورا وتواصلها المباشر مع غرفة عمليات الوزارة المركزية.

وأكدت غرفة عمليات تعليم القاهرة، أنه لم ترد أية شكاوى اليوم بشأن الامتحانات.