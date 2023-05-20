يوسف الشريف في عيد زواجه: "كل يوم أحلى من اللي قبله"

نشر الفنان يوسف الشريف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صور تجمعه بزوجته الكاتبة ومصممة الأزياء إنجى علاء، بمناسبة عيد زواجهما الرابع عشر .

وعلق على الصور "١٤ سنة جواز كل يوم فيهم كان احلى من اللي قبله، كل يوم فيهم بحمد ربنا على إنه رزقني بيكِ، كل عيد جواز وانتي طيبة".

يشار إلى أن الفنان يوسف الشريف شارك أعمال فنية كثيرة من تصميم أزياء زوجتة، مثل "لعبة إبليس" ، "الصياد" ، "القيصر" ، "إسم مؤقت" ، "كفر دلهاب" .

يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف للدراما الرمضانية مسلسل "كوفيد ٢٥" عام ٢٠٢١ من نوعية الخيال العلمى، بطولة يوسف الشريف، احمد صلاح حسنى، ايتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، والإخراج أحمد نادر جلال .