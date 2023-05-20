الرئيس الفرنسي: حضور زيلينسكي في قمة مجموعة السبع "يمكن أن يغير قواعد اللعبة"

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بأن حضور نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في قمة مجموعة السبع المنعقدة في "هيروشيما" (غرب اليابان)، "يمكن أن يغير قواعد اللعبة".

وقال ماكرون قبيل اجتماعه مع نظيره الأوكراني: "حضور زيلينسكي في قمة مجموعة السبع "يمكن أن يغير قواعد اللعبة" بالنسبة لأوكرانيا، مشددا على أن هذا اللقاء هو "فرصة فريدة" لكي يعقد الرئيس الأوكراني مباحثات مع حلفائه في مجموعة السبع، وأيضا "للدفاع عن قضية أوكرانيا ضد الغزو الروسي مع زعماء دول الجنوب المدعوين إلى القمة".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "أعتقد أن هذا يمكن أن يغير قواعد اللعبة".

ووصل الرئيس الأوكراني إلى هيروشيما باليابان، اليوم، حيث يُشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع ويعقد لقاءات مع قادة بلدان "مجموعة السبع" ودول الجنوب المدعوين إلى القمة.

وقد اجتمع زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم على هامش القمة، ومن المنتظر أن يلتقي، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي، بالرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وقد وصل الرئيس الأوكراني إلى هيروشيما على متن طائرة وفّرتها فرنسا إثر محادثة مع ماكرون و"بناء على طلب الأوكرانيين"، وفقا لمصدر دبلوماسي فرنسي.