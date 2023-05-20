روسيا: صفقة الحبوب تتضمن كافة الالتزامات التي يتعين على الأطراف تنفيذها

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم السبت، إن صفقة الحبوب تتضمن كافة الالتزامات التي يتعين على الأطراف تنفيذها.

وقال جروشكو على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية، لوكالة أنباء (تاس) الروسية، "الصفقة نفسها تحتوي على جميع الالتزامات التي يجب أن ينفذها الجميع".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي "هناك آلية ضرورية تسمى العقد شريعة المتعاقدين وتعني مبدأ القانون الدولي الذي ينص على تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة".

وكان قد أعلن الرئيس التركي في 17 مايو الجاري أن صفقة الحبوب قد تم تمديدها لمدة 60 يومًا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بدورها إن موسكو أكدت تمديد الاتفاق لمدة شهرين.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تمديد "صفقة الحبوب" سيكون حتى 17 يوليو المقبل، وأن روسيا ستوقف العمل بهذه الصفقة في الموعد المحدد في حال لم تُحل الإشكاليات المتعلقة بالجزء الروسي من الاتفاق.

وذكر بيان للخارجية الروسية أمس الأول الخميس "على خلفية انتهاء مهلة الستين يوما لتمديد مبادرة البحر الأسود لشحن المواد الغذائية الأوكرانية اليوم 18 مايو واستجابة في المقام الأول لنداءات الشركاء الأتراك بصفتهم طرفًا في الاتفاقية، نؤكد تمديد هذه الصفقة لفترة شهرين أي حتى 17 يوليو القادم دون أي تغييرات".