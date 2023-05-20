ضبط مسجل خطر بحوزته كوكتيل مخدرات وسلاح ناري بالإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث مركز فايد برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، من القبض على شخص، بحوزته ربع كيلو من مخدر البودر ونصف كيلو هيروين وسلاح ناري وثلاث طلقات نارية بنطاق دائرة القسم.

تعود تفاصيل الواقعة لورود معلومات الي النقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز فايد، بقيام أحد الأشخاص بمنطقة الخنادق دائرة المركز، يدعي "ا.ع" عاطل ومقيم بدائرة المركز، ومسجل شقى خطر سبق إتهامه فى العديد من القضايا ما بين مخدرات واستعراض قوة وهتك عرض ومقاومة سلطات واتجار فى المواد المخدرة بشتى أنواعها على نطاق واسع، وبتفتيشه عثر بحوزته علي ربع كيلو بودر ونصف كيلو هيروين و سلاح ناري وثلاث طلقات، تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بحيازته، للمخدرات بقصد الإتجار، والسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وحرر المحضر اللازم بمعرفة النقيب احمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.