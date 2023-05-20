القباج للنواب: إنشاء وحدة لحصر الأصول الخاصة بالوزارة

كشفت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أنها بذلت الفترة الماضية جهودا كبيرة بهدف إنشاء وحدة لحصر الأصول الخاصة بالوزارة وإعداد قائمة مميكنة ومسجلة، وقد نجحت تلك الجهود في استرداد عدد من الأصول في ظل توجه الوزارة لأن تتم عمليات دعم الجمعيات الأهلية بالحوكمة اللازمة.

وأضافت القباج أن مساعي حصر كافة أصول الوزارة لاستغلالها لازالت جارية بما يحقق عائد أكبر من خلال إنشاء شركات ووقفيات بما تدر عائد لوزارة التضامن الاجتماعى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم السبت، بحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى.

وأفادت القباج بأن الوزارة حريصة كل الحرص علي خدمة المواطنين فهى تخدم المواطن من المهد إلي اللحد، موضحة أن أكثر من 93%؜ من الموازنة المخصصة لوزارة التضامن تنفق علي المواطنين مباشرة، موضحة في هذا السياق أن هناك خطة لتسجيل الأصول بالشهر العقارى فيما يتعلق بالأصول التى لم تسجل بعد.