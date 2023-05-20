صبحي يبحث مع وفد ألماني سبل التوسع في الاستثمار بقطاعي الشباب والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع كل من فرانك هوفمان رئيس اكسبوتك العالمية والمنظم الرسمي لاجنحة الحكومة الألماني علي مستوي أنحاء العالم، وباران اركان- الرئيس التنفيذي لاكسبوتك مصر ، ورادميلا لابوس- ممثلة اتحاد الاقتصاد الفيدرالي للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، وذلك بحضور اللواء محمد مندور - رئيس مجلس إدارة المقاولين العرب لإدارة المرافق، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

جاء اللقاء لبحث أوجه التعاون بين الجانب الألمانى ووزارة الشباب والرياضة فى مجال الاستثمار الرياضى وتطوير المنشآت الرياضية فى ضوء استراتيجية الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار فى كافة المجالات ومنها الرياضي والشبابى.

رحب وزير الشباب والرياضة بتعزيز التعاون مع الجانب الألمانى فى ظل العلاقات الدبلوماسية التى تجمع مصر والمانيا على كافة الأصعدة ، والحرص على فتح آفاق جديدة فى مجالات التعاون المشتركة خلال الفترة المقبلة.

دعا الدكتور أشرف صبحى الشركات الألمانية الصغيرة ومتوسطة الحجم لإقامة شراكات ناجحة داخل الدولة المصرية فى اطار استثمارات تلك المؤسسات بالقارة الإفريقية.

كما تم التطرق للحديث عن التعاون المستقبلي على صعيد استضافة مجموعة من الخبراء الألمان في قطاع رياضة الغوص لذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما وأن تولى اهتماماً كبيرا بتلك الرياضة وهو ما يتماشى مع نهج الدولة المصرية فى الاهتمام والرعاية لذوى الهمم والقدرات الخاصة.