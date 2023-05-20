وزيرة التضامن: الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة وصلت 7 مليارات جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة حريصة كل الحرص على خدمة المواطنين، فهي تخدم المواطن من المهد إلى اللحد، موضحة أن أكثر من 93%؜ من الموازنة المخصصة لوزارة التضامن تنفق على المواطنين مباشرة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب،برئاسة عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة وبحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي مشددة علي ان الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة وصلت لأكثر من 7 مليارات جنيه .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه لدعم ذوي الإعاقة سنويا، مشيرة إلى أنه يوجد في مصر مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة حاليا، وتم زيادة عدد بطاقات الخدمات المتكاملة 650 ألف بطاقة لتصل إلى مليون و750 ألف بطاقة، في حين تقدم للحصول على كارت بطاقة الخدمات 2 مليون و430 ألف مواطن مشيرة الي ، أنه تم زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى حتى وصلنا لـ5 ملايين و200 ألف أسرة في موازنة عام 2024/2023 .



أضافت القباج أن موازنة الدعم النقدى وصلت إلي 31 مليارا و80 مليون جنيه في موازنة 2023/2024، وبإضافة الدعم النقدى المقدمة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي، والذي يدعم حوالي 600 ألف أسرة سنصل إلي ما يقرب 34 مليارا و500 مليون جنيه كإجمالى لموازنة الدعم النقدى الموجه للأسر في مصر لافته إلى أنه تم رفع الأدنى للأجر التأمين وصل إلي 916، وهذا في سياق الإصلاح الهيكلى للهيئة القومية للتأمينات .

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