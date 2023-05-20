القصبى: 7 مليارات جنيه زيادة في موازنة العام الجديد لديوان عام "التضامن"

كشف الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هناك زيادة في موازنة العام الجديد لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى في العام المالي 2023/2024، تصل إلي ما يزيد عن 7 مليارات جنيه، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى، حيث ارتفعت مخصصات الوزارة إلى 27 مليار جنيه، أي بنسبة زيادة بلغت 34% عن موازنة العام السابق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، بحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى.

وتابع القصبي أن نسبة التغيير في الفوائد تصل إلي 270%، حيث تصل إلي 985 مليون جنيه، أما الدعم والمنح والمزايا الاجتماعى فوصل إلي 25 مليارا و426 مليون جنيه، أما الأصول غير المالية والاستثمارات فوصل إلي 261 مليون جنيه بزيادة بلغت 101%.



وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية وصلت إلي 411 مليون جنيه في موازنة عام 2023/2024.



أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على مصر وكذلك الظروف الإقليمية وما يحدث في دول الجوار وما جرى في السودان الشقيقة مؤخرا

وكشفت القباج أن عدد اللاجئين في مصر وصل حاليا لـ8 مليون لاجىء، مشيرة إلى أن هذا العدد يضغط علي السلع التموينية والخدمات موضحة أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الصدد.

قالت وزير التضامن الاجتماعى، أنه تم زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى حتى وصلنا لـ5 ملايين و200 ألف أسرة في موازنة عام 2024/2023.

وأردفت: موازنة الدعم النقدى وصلت إلي 31 مليارا و80 مليون جنيه في موازنة 2023/2024، وبإضافة الدعم النقدى المقدمة من التحالف الوطنى للعمل الأهلي، والذي يدعم حوالي 600 ألف أسرة سنصل إلي ما يقرب 34 مليارا و500 مليون جنيه كإجمالى لموازنة الدعم النقدى الموجه للأسر في مصر.



وأضافت وزيرة التضامن أنه تم رفع الأدنى للأجر التأمين وصل إلي 916، وهذا في سياق الإصلاح الهيكلى للهيئة القومية للتأمينات.

