«الشباب والرياضة» تجري مقابلات للمتقدمين لوظائف بمركز التخاطب بالعريش

عقدت لجنة المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف التخاطب وتنمية المهارات، مقابلات اليوم السبت، بدايون عام مديريه الشباب والرياضة وتحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وذلك بحضور مندوبين من وزارة الشباب والرياضة كأعضاء للجنة التقييم لجميع المتقدمين لشغل تلك الوظائف بالمركز علي حسب تخصصاتهم وخبراتهم وبحضور دكتورة ماجدولين الشعراوي مديرة مكتب “قادرون باختلاف".

واكد الدكتور عمر سيد المستشار الفني للمشروع بوزارة الشباب والرياضة انه وبالرغم من ان المحافظة بين المحافظات الحدودية وجد انه قد تقدم عدد هائل من المتقدمين لشغفهم بتقديم الدعم والخدمة لهذة الفئة بالشكل الامثل حيث أن تاني مركز تخاطب و تنمية مهارات و تعديل سلوك في محافظة شمال سيناء.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مديرمدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء إن كافة التجهيزات على نفقة الجهة المانحة "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية "وكذلك اجور ورواتب الأخصائيين والمشرفين الذين سيتم تدريبهم لإعدادهم كمدربين لصقلهم علميا، وعمل دورات متخصصه بشكل دوري لرفع كفائتهم لكي يصبحوا مؤهلين علي التعامل مع هذه الفئة ويعتبر الأول من نوعه بالمحافظة.

يعد المركز مجهز بالأدوات والأجهزة الإلكترونية المساعدة لإجراء جلسات التخاطب للعمل علي تعديل السلوك و تنمية المهارات و صعوبات التعلم و التكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي وتنمية التخاطب و أطفال التوحد و تأخر الكلام بالمجان علاوة علي خدمة كبار السن ممن لديهم تأخر في النطق نتيجة حوادث أو تقدم في السن أو الاصابة بالجلطات الدماغية.