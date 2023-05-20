درامية السحر والنفوذ والعاطفة.. دمى ترقص على مسرح ثقافة الإسماعيلية

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "دمى ترقص"، لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد، ضمن عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويستمر العرض حتى الأربعاء المقبل 24 مايو.

العرض معالجة درامية معاصرة للنص المسرحي الأصلي "البوتقة" أو ساحرات سالم، تأليف آرثر ميللر، ترجمة د. عبد المنعم الحفني، وإخراج شادي عزت، قام بعمل المعالجة الدرامية عبده الحسيني، والفكرة الرئيسية هي تعديل مسار الحدث الدرامي الرئيسي وسيطرة السحر والشعوذة وهيمنة السلطة الدينية والنفوذ المالي، وإبراز تأثير البعد العاطفي للعلاقة الإنسانية بين شخوص العمل والتأكيد على قدرة الإنسان على مقاومة تأثير الغيبات مع طرح تساؤل حول مصير البطل وهل كان نتيجة اختياراته الدرامية أم هو مصير محتم؟!

"دمى ترقص" ديكور وملابس شادي قطامش، مكياج يوسف خميس، دراما حركية شريف مبارك، أشعار محمد فوزى، تأليف موسيقي وألحان رفيق يوسف، مساعد مخرج أحمد ياسر وأحمد حلمي، مخرج منفذ بسمة الرودي، إضاءة شادي عزت، دراما تورج عبده الحسيني، قام بدور دانفوث الفنان الإسماعيلي محمد السيد، بطولة مجموعة من شباب الإسماعيلية منهم: أحمد أشرف، أحمد ياسر، فادي سعد، عبد الرحمن وصفي، إيمان رمضان، شيرين إسماعيل، ملك أحمد، ميسون السيد، محمود علي، دانيال مجدى، مونيكا سمير، أمنية محمد، أسامة عبد الله، عمر عادل، منه مجدي، موفي المصري، مريم الرودي، محمود خليل.

المسرحية إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، استمرارا للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي.

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